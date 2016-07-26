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    Семин займется поиском молодых талантов посредством канала на YouTube

    Российский специалист Юрий Семин, известный по работе в «Локомотиве», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии» и «Анжи» завел собственный канал на YouTube, где намерен размещать видеоролики с молодыми футболистами, присланные со всех уголков страны. Таким образом, тренер займется поиском новых талантливых игроков.

    «Друзья, болельщики, коллеги, что мы с вами можем сделать для развития российского футбола? Как во всей нашей стране найти самых талантливых?

    У меня есть понимание, что конкретно я могу сделать – это открыть канал на YouTube, на который вы сможете присылать свое видео с тем, как вы играете в футбол или как обращаетесь с мячом.

    А может вы стали свидетелем любительского матча или заметили во дворе талантливого мальчишку? Снимайте видео и присылайте мне на канал. И конечно подписывайтесь на канал, смотрите видео и голосуйте. Лучших из лучших я просмотрю и возьму на заметку.

    Уверен, у нас с вами найдутся единомышленники, которые поддержат идею найти своих Месси и Роналду», – сказал Семин в видеообращении.

    Источник: YouTube

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    26.07.2016 14:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 27 июля 2016, 07:47

      Респект! Это лучше чем пустая болтовня о развитии детского футбола или лимит на легионеров!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт 26 июля 2016, 17:27

      Красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 26 июля 2016, 16:55

      Что бы заиграть в сборной не обязательно отдавать детей с пелёнок в футбольную школу,а как же просто таланты?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      jinhae 26 июля 2016, 15:44

      уважуха ток за то, что есть какое то дело, а не блаблабла

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 июля 2016, 15:18

      Красава, хоть кто-то на жопе смирно не сидит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июля 2016, 14:40

      Хороший ход Сёмина.Возможно,другие старпёры с РФС, согласованно предложили ему занять эту лунку. Петушок клевать начал.Совсем хорошо будет,если сократят наполовину РФС,а вырученные деньги будут выплачивать людям,откопавшим самородков в футбольной глубинке.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 26 июля 2016, 14:34

      Палыч красава!

      3
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 26 июля 2016, 14:23

      Эх, что же Вы раньше такое не придумали, я б Вам на присылал, а сейчас я для футбола стар...

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