Стогов: «Три ничьи? Ничего страшного – потихоньку двигаемся дальше»

Главный тренер «Химок» Олег Стогов прокомментировал матч со «СКА-Хабаровском» (1:1) в рамках 3-го тура первенства ФНЛ.

«В Хабаровске, по большому счету, начиналась моя футбольная карьера. Этот город для меня не чужой. Приятно было сюда вновь приехать. Что касается игры, то результатом, как и ее содержанием, удовлетворены. Во втором тайме было несколько хороших моментов, когда могли решить исход матча в свою пользу. То, что уже третья ничья кряду – ничего страшного. Потихоньку двигаемся дальше. В психологическом плане важно, что не проигрываем. Это закаляет характер и дает повод для дальнейшего оптимизма», – заявил Стогов.