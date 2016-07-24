Олег Стогов
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Стогов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 апреля 1965
|Имя
|Олег
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Стогов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 апреля 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химки
|12
|3
|7
|2
|Дата
|Матч
|08.07.2017
|Химки
|3 : 0
|Ротор
|15.07.2017
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 1
|Химки
|22.07.2017
|Химки
|2 : 0
|Луч
|26.07.2017
|Пари НН
|1 : 0
|Химки
|30.07.2017
|Химки
|0 : 2
|Крылья Советов
|05.08.2017
|Томь
|2 : 1
|Химки
|09.08.2017
|Химки
|1 : 1
|Авангард
|13.08.2017
|Химки
|0 : 1
|Волгарь
|27.08.2017
|Химки
|0 : 1
|Сочи
|02.09.2017
|Тюмень
|2 : 2
|Химки
|06.09.2017
|Химки
|0 : 1
|Сибирь
|19.08.2017
|Химки
|0 : 3
|Шинник