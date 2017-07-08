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    Олег Стогов - статистика

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Стогов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 15 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки 12 3 7 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2017 Химки 3 : 0 Ротор
    15.07.2017 Кубань (ЛФЛ) 0 : 1 Химки
    22.07.2017 Химки 2 : 0 Луч
    26.07.2017 Пари НН 1 : 0 Химки
    30.07.2017 Химки 0 : 2 Крылья Советов
    05.08.2017 Томь 2 : 1 Химки
    09.08.2017 Химки 1 : 1 Авангард
    13.08.2017 Химки 0 : 1 Волгарь
    27.08.2017 Химки 0 : 1 Сочи
    02.09.2017 Тюмень 2 : 2 Химки
    06.09.2017 Химки 0 : 1 Сибирь
    19.08.2017 Химки 0 : 3 Шинник
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