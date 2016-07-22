Глеб заключил контракт с БАТЭ

Экс-полузащитник «Штутгарта», «Арсенала», «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб заключил соглашение с БАТЭ, сообщается на официальном сайте борисовчан. О сроках контракта не сообщается. Таким образом, 35-летний игрок в третий раз за последние четыре года вернулся в белорусский клуб.

Во второй части минувшего сезона хавбек защищал цвета «Генчлербирлиги», записав в свой актив 12 поединков в турецкой Суперлиге.

Напомним, Глеб является шестикратным обладателем звания лучшего футболиста Белоруссии. Кром того, в составе «Барселоны» в 2009-м году он завоевал титул Лиги чемпионов.