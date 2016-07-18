Рахимов: «Обрадовало, что в матче с «Ромой» эпизодами «Терек» выглядел неплохо»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итог вчерашнего товарищеского поединка против «Ромы» (2:3). Наставник отметил, что поражение от римской команды оставило неприятный осадок, однако при этом нужно учитывать и силу соперника.

«Поражение оставило неприятный осадок, но нужно понимать, против кого мы играли. Если посмотреть на состав «Ромы», увидим, что у них было два равноценных состава за минусом нескольких игроков, которые играли на чемпионате Европы – Де Росси, Наингголана.

Для нас этот матч был интересен, нужно видеть, в каком состоянии мы находимся. На таком уровне мы увидели много наших проблем, которые могут доставить неприятности в чемпионате. Обрадовало, что эпизодами в матче «Ромой» мы выглядели неплохо, но целостности в нашей игре не было. Важен и тот момент, что это первая наша игра против такого клуба, который регулярно играет в Лиге чемпионов. Когда прошла робость, после первых 20-30 минут, мы временами показывали неплохой футбол. Скорость, на которой играл соперник, которой только готовится к чемпионату, качество технической оснащенности – они превосходили нас в этом. Мы часто не успевали, поздно реагировали. Это и есть интенсивность, которой у нас нет. Для интенсивности нужны качества, нужны скорости, исполнители.

Впереди еще две товарищеские игры, они также будут тяжелые, и «Кальяри», и «Болонья» – команды серии А. Будем смотреть, чего нам не хватает. В игре с «Ромой» мы увидели много моментов, неприятных лично для меня – в плане контроля мяча, в плане комбинационной игры, было много технического брака. Те голы, которые мы пропустили, так пропускать нельзя», – сказал Рахимов.