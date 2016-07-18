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  • Кирилл Комбаров: «Аленичев хотел меня оставить, но руководство «Спартака» было против»

Кирилл Комбаров: «Аленичев хотел меня оставить, но руководство «Спартака» было против»

18 июля 2016, 12:11
5

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров, выступавший ранее за «Спартак», рассказал, что решение о его уходе из стана красно-белых было принято руководством клуба, в то время как главный тренер спартаковцев Дмитрий Аленичев хотел, чтобы игрок продолжал свои выступления за столичную команду.

«Разговор о продлении контракта был, когда я вернулся из «Торпедо». Первый отрезок, считаю, провел на хорошем уровне. Но руководство приняло решение, что не хочет видеть меня в команде.

Аленичев хотел меня оставить. Мы разговаривали, он был всем доволен. Сказал: «Руководство приняло решение, я не могу ничего сделать». Потом был вариант уйти в «Динамо», но клубы не смогли договориться», – сказал Комбаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Комбаров Кирилл Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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REDWHITE_
1468834037
мог бы и братца прихватить
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kykyi
1468834490
Поплакался в жилетку.
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Kareon
1468835675
Этим и отличаеться Аленичев хотя от Карпина что не может отстоять игрока который ему нужен.Карпин такого не допустил бы
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ViktorMG
1468837234
В этом весь Спартак и пожалуй основная причина столь длительных неудач. Хозяин выбирает тренера, а дальше тренер решает из кого создавать команду и отвечает за то как команда играет. А когда руководство не отвечая ни за что, но получая приличные деньги решает ключевые вопросы это не дело.
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Заря
1468859260
Мне кажется что при желании Аленичев мог его отстоять, но было куда проще сослаться на решение руководства.
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