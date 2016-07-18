Кирилл Комбаров: «Аленичев хотел меня оставить, но руководство «Спартака» было против»

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров, выступавший ранее за «Спартак», рассказал, что решение о его уходе из стана красно-белых было принято руководством клуба, в то время как главный тренер спартаковцев Дмитрий Аленичев хотел, чтобы игрок продолжал свои выступления за столичную команду.

«Разговор о продлении контракта был, когда я вернулся из «Торпедо». Первый отрезок, считаю, провел на хорошем уровне. Но руководство приняло решение, что не хочет видеть меня в команде.

Аленичев хотел меня оставить. Мы разговаривали, он был всем доволен. Сказал: «Руководство приняло решение, я не могу ничего сделать». Потом был вариант уйти в «Динамо», но клубы не смогли договориться», – сказал Комбаров.