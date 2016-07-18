Вилья, Пирло и Дрогба вошли в команду звезд МЛС

Сегодня стал известен состав команды звезд МЛС, которая 28 июля в Сан-Хосе сыграет в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом».

Вратари: Дэвид Бингем («Сан-Хосе Эртквейкс»), Андре Блэйк («Филадельфия Юнион»).

Защитники: Мэтт Скотт Беслер («Спортинг Канзас-Сити»), Брендон Винсент («Чикаго Файр»), Лайам Риджвелл («Портленд Тимберс»), Стив Бирнбом («Ди-Си Юнайтед»), Лоран Симан («Монреаль Импакт»), Кендаль Хамааль Уостон Манли («Ванкувер Уайткэпс»), Киган Розенберри («Филадельфия Юнион»), Эндрю Фаррелл («Нью-Инглэнд Революшн»).

Полузащитники: Джермейн Джуниор Джонс («Колорадо Рэпидз»), Дарлингтон Нэйджби («Портленд Тимберс»), Мауро Альберто Диас («Даллас»), Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити»), Кайл Роберт Бекерман («Реал Солт-Лейк»), Уил Трапп («Коламбус Крю»), Кака («Орландо Сити»), Саша Кльестан («Нью-Йорк Ред Буллз»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импакт»).

Нападающие: Себастьян Джовинко («Торонто»), Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»), Кайл Ларин («Орландо Сити»), Дидье Дрогбa («Монреаль Импакт»), Джовани дос Сантос Рамирес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Клинт Дэмпси («Сиэтл Саундерс»), Крис Эллиотт Вондоловски («Сан-Хосе Эртквейкс»).