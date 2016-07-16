Товарищеские матчи. «Анжи» обыграл «Чарльтон», «Рубин» уступил «Витессу»

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Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону. «Анжи» в товарищеском матче минимально обыграл английский «Чарльтон». Победу махачкалинцам в концовке матча принес Тигорев.
«Рубин» уступил «Витессу» со счетом 1:2. Гол в составе казанцев провел Карадениз.
Товарищеские матчи
Анжи (Россия) – Чарльтон (Англия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Тигорев, 90.
Рубин (Россия) – Витесс (Голландия) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Цзянь Юньинь, 31; 0:2 – Рашица, 46; 1:2 – Гекдениз, 58.