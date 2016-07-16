Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеские матчи. «Анжи» обыграл «Чарльтон», «Рубин» уступил «Витессу»

    Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону. «Анжи» в товарищеском матче минимально обыграл английский «Чарльтон». Победу махачкалинцам в концовке матча принес Тигорев.

    «Рубин» уступил «Витессу» со счетом 1:2. Гол в составе казанцев провел Карадениз.

    Товарищеские матчи

    Анжи (Россия) – Чарльтон (Англия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тигорев, 90.

    Рубин (Россия) – Витесс (Голландия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Цзянь Юньинь, 31; 0:2 – Рашица, 46; 1:2 – Гекдениз, 58.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 июля 2016, 06:36

      не ужели наши начали товарники с нормальными командами играть удинезе спортинг вон терек с ромой чарльтон(путь он и не в элите) не то что раньше уровня мальты)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11