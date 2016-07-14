Гендиректор «Анжи»: «Лично я не вел переговоры по переходу Ротаня»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев подошел к вопросу о возможном переходе полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня в махачкалинский клуб с философской точки зрения.
– Вы знаете, сегодня мне все звонят. Складывается ощущение, что к нам переходят игроки из сборной Венгрии, Чехии, а вы теперь еще говорите и про Украину.
– Так вы ведете переговоры с Ротанем?
– Лично я не вел.
– А он перейдет в «Анжи»?
– Философский вопрос. Знаете, так теоретически и Месси с Криштиану Роналду могут к нам перейти при определенных раскладах.
– А теоретически возможно, что в «Анжи» окажется игрок сборной Украины?
– Давайте не смешивать спорт и политику. Тогда всем будет легче жить.
Источник: «Спорт-Экспресс»