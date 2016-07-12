Лев останется главным тренером сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется на своем посту до окончания контракта, срок которого рассчитан до 2018 года.

После поражения в полуфинале Евро-2016 от Франции (0:2) Лев взял время на размышления и сегодня провел встречу с главой Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем.

«Я вижу в этой команде огромный потенциал. Она еще принесет всем нам большую радость. Я хочу продолжать работу со сборной и развиваться вместе с игроками в отборе на чемпионат мира», – заявил Лев.

Отметим, в отборе ЧМ-2018 Германия сыграет с Чехией, Норвегией, Северной Ирландией, Азербайджаном и Сан-Марино.