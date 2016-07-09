Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Сараево»

Московский «Спартак» на австрийском сборе провел спарринг с боснийским «Сараево». Матч завершился победой красно-белых, один из голов забил Квинси Промес в начале второго тайма. В конце поединка отличился Кутепов.

Напомним, «Спартак» начнет сезон 28 июля матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Своего соперника красно-белые узнают 15 июля.

Товарищеский матч

«Спартак» М (Россия) – «Сараево» (Босния) – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Промес, 53; 2:0 – Кутепов, 89.

Спартак: Песьяков (Кутепов, 46), Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков, Ананидзе (Зобнин, 73), Попов (Зуев, 68), Промес, Зе Луиш (Мелкадзе, 68).