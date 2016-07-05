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    Для переговоров по Гараю в Санкт-Петербург прибыл спортивный директор «Интера»

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с «Зенитом» по трансферу защитника Эсекьеля Гарая. Помимо аргентинца «нерадзурри» также проявляют предметный интерес к хавбеку Акселю Витселю.

    Сообщается, что миланский клуб рассматривает вариант с обменом двух лидеров сине-бело-голубых на нападающего Стевана Йоветича с доплатой со своей стороны.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Гарай может перебраться в Милан, в то время, как в обратную сторону последует защитник Джейсон Мурильо.

    Также на днях сообщалось, что Витсель, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в «Эвертоне» или «Наполи».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.07.2016 19:25
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