Агент Кверквелии: «Если Соломон останется в России, то только в «Зените» или «Спартаке»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия принял решение покинуть казанскую команду. По словам футболиста, он хочет перейти в один из европейских клубов. Ситуацию прокомментировал агент грузина Реваз Челебадзе.

«Никаких предложений по Соломону я не получал, но он хочет уйти из «Рубина», есть желание поиграть в крепкой команде. Если из России будут предложения, то будем рассматривать только «Зенит» и «Спартак», а так в приоритете итальянские и немецкие клубы. Проблема есть еще и в том, что «Рубин» прописал высокую сумму отступных за Кверквелию — 10 миллионов евро. Из-за этого, возможно, и нет предложений», — сказал он.