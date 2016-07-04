Таски и Мельгарехо занимаются отдельно от основы «Спартака»

«Спартак» продолжает готовиться к новому сезону. Защитник команды Сердар Таски и полузащитник Лоренсо Мельгарехо провели тренировку отдельно от остальных игроков команды. Стоит отметить, что оба игрока пропустили товарищеский матч со словенским «Рударом» (2:1).

Таски прибыл в расположение красно-белых 1 июля. Известно, что в его услугах заинтересованы турецкий «Трабзонспор» и итальянская «Фиорентина». Что касается Мельгарехо, то у него недавно был выявлен микронадрыв мышц. Он должен вернуться в строй примерно через неделю.

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