Хиддинк отказался возглавить сборную России и хочет тренировать Англию

Голландский специалист Гус Хиддинк хотел бы возглавить сборную Англии. Бывший главный тренер сборной России отказался вновь возглавить национальную команду и отверг контракт от РФС.

Футбольная ассоциация Англии намерена провести предварительные переговоры с Хиддинком. В прошедшем сезоне голландец возглавлял «Челси», который под его руководством занял 10-е место в АПЛ.

Ранее бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон изъявил готовность вновь поработать с командой.