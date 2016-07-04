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Хиддинк отказался возглавить сборную России и хочет тренировать Англию

4 июля 2016, 11:11
18

Голландский специалист Гус Хиддинк хотел бы возглавить сборную Англии. Бывший главный тренер сборной России отказался вновь возглавить национальную команду и отверг контракт от РФС.

Футбольная ассоциация Англии намерена провести предварительные переговоры с Хиддинком. В прошедшем сезоне голландец возглавлял «Челси», который под его руководством занял 10-е место в АПЛ.

Ранее бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон изъявил готовность вновь поработать с командой.

Источник: The Times
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Россия Хиддинк Гус Эрикссон Свен-Горан
Комментарии (18)
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Pro100Kid
1467620287
И слава Богу,что отказался. Не нужны нам иностранцы за сумашедшие деньги
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kotmyshka
1467621777
Хрен редьки не слаще. Обе сборные провалились и обеим Хиддинк вряд ли поможет.
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Medvezhka
1467623415
Хиддинка лучше не в сборную звать, а в РФС, извините
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Krasnodar 123
1467625150
ОПЯТЬ ОТКАТЫ МУДКО ПИЛЯТЬ ХОТИТ!
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serzhio1
1467627190
Да че они все тупят там! Всё пытаются втихаря подыскать зарубежного специалиста, "да он нам нах** не нужон, этот иностранный специалист ваш..." (с) Ищите там, где мы видим резульат - вот Курбан Бердыев, например
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melnicn
1467630330
normalino
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Nesterenko
1467631188
Наверное это утка? Просто на этом сайте каждый раз пишется, что РФС ищет то русского тренера, то иностранного, не удивлюсь , если завтра аналогичную статью напечатают про Черчесова.
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iuda
1467631538
Даже Гусь за большие бабки и то отказывается
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Павел Амурский
1467631893
А кто ему такое предлагал?
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nemolod
1467639282
Своих сидящих без дела тренеров полно,да и никакой иностранец не станет возиться с нашими футболистами-им это не нужно! А вот за два сезона наши отечественные тренеры вполне могут сколотить из молодых,жаждущих побед и желающих себя показать игроков,причем искать их надо не только в высшем но и в первом дивизионах! Уверен,что способные футболисты есть,просто у нас на них идет футбольная безпризорщина-каждый варится сам по себе,а заниматься с ними в плане повышения их мастерства так как когда-то это делалось в советское время практически никто этого не делает-видимо такова их тренерская квалификация! К сожалению, до Лобановского,Бескова им никогда не дорасти!
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