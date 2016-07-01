Агент Витселя: «Мы выбираем между «Эвертоном» и «Наполи»

Агент Акселя Витселя и его отец Тьерри прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Зенита».

«Мы действительно провели встречу с президентом «Наполи» в Брюсселе. Взаимный интерес к переходу есть. Нужно подождать, как будет развиваться эта ситуация.

У «Эвертона» более конкретный интерес, ведем переговоры. Мы хотим выбрать для Акселя лучший вариант.

Сейчас он сосредоточен на Евро-2016, так что решения будет позже. Мы знаем, что «Наполи» – хороший клуб. О нем рассказывал Мертенс. Переход в Италию станет шагом вперед. В ближайшие дни мы снова проведем встречу с руководством клуба», – заявил Тьерри Витсель.