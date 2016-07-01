Диарра отказал «Спартаку»

Полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», отклонил предложение «Спартака», сообщает журналист beIN Sports Джонни Северин. 31-летний француз предпочел перейти к рассмотрению предложений от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Известно, что серьезный интерес к бывшему футболисту «Марселя» проявляют «Интер» и «Спартак», но последнее предложение столичного клуба не устроило его. Сам Диарра хочет зарабатывать не менее 8 миллионов евро в год в новом клубе.
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Источник: Бомбардир.ру