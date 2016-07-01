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Диарра отказал «Спартаку»

1 июля 2016, 17:42
28

Полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», отклонил предложение «Спартака», сообщает журналист beIN Sports Джонни Северин. 31-летний француз предпочел перейти к рассмотрению предложений от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Известно, что серьезный интерес к бывшему футболисту «Марселя» проявляют «Интер» и «Спартак», но последнее предложение столичного клуба не устроило его. Сам Диарра хочет зарабатывать не менее 8 миллионов евро в год в новом клубе.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Марсель Диарра Лассана
Комментарии (28)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467384881
Не дурак в Москву-то, знает, как у нас долги вышибают.
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sochi-2013
1467385577
хорошая новость. вряд ли его Аленичев просил.
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Atom2020
1467387772
Пронесло ... пусть лучше за 8 лямов бороздит английские поля ...
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ФК Зенит всея Руси
1467390296
Долго хохотал спартаковцам в лицо.
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a-rakhmatov
1467390671
Зачем Спартаку пенсионеры?!..........надо молодых бразильцев и аргентинцев
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Dmitriy 71
1467391165
сколько pidorov развелось.
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Dmitriy 71
1467391255
гнусавые utbki.когда же угомонитесь eblani
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Диктор
1467396757
бЛИН ОПЯТЬ ПОЛНАЯ ВЕТКА ДИ.БИ.ЛОВ Как же вы утомили уро.дцы неполноценные-а насчет Диарра -не переходит и Слава Богу.
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SpazMatikus
1467396850
Да кому он нужен то с такими запросами в 31 то,тем более после того концерта,хах.В это бред поверет только слабоумный.Хотя и такие нашлись,смотрю лошадки да бомжарки раскудахтались
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REDWHITE_
1467401286
ИЗ БОМЖЕЙ ДЕРЬМО ПРЕТ, МАМА НЕ ГОРЮЙ))
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