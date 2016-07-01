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    «Челси» и «МЮ» намерены заполучить Диарра

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра может продолжить карьеру в Англии. Как утверждает BeIN Sports, в услугах 31-летнего хавбека нуждаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые уже сделали предложение о покупке футболиста.

    Ранее сообщалось, что в приобретении игрока сборной Франции заинтересован «Спартак».

    В прошедшем сезоне Диарра провел в составе «Марселя» 33 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 11:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 1 июля 2016, 14:38

      В Челси он играл свое. Может теперь в МЮ пора. Хотя кто знает какие у него отношения с Моуриньо.

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