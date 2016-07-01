«Челси» и «МЮ» намерены заполучить Диарра

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра может продолжить карьеру в Англии. Как утверждает BeIN Sports, в услугах 31-летнего хавбека нуждаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые уже сделали предложение о покупке футболиста.

Ранее сообщалось, что в приобретении игрока сборной Франции заинтересован «Спартак».

В прошедшем сезоне Диарра провел в составе «Марселя» 33 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.