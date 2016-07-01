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    «Зенит» сыграет на сборах с «Монако» и «Спортингом»

    Опубликовано расписание товарищеских матчей «Зенита» на втором тренировочном сборе, который начнется 5 июля и пройдет в Швейцарии. Контрольная игра с «Легией», запланированная на 2 июля, отменена. Вместо нее в субботу команда проведет двусторонний матч, после чего вернется в Санкт-Петербург.

    Расписание товарищеских матчей:

    6 июля, 20:00 (по московскому времени), Савьез

    «Зенит» – «Сьон»

    9 июля, 19:15, Тонон-ле-Бен (Франция)

    «Зенит» – «Лион»

    13 июля, 20:00, Савьез

    «Зенит» – «Базель»

    16 июля, время определяется, Лозанна

    «Зенит» – «Спортинг»

    19 июля, 19:00, Лозанна

    «Зенит» – «Монако»

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.07.2016 13:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 июля 2016, 06:54

      какой монако и спортинг?зинаиду карабах шпилит успешно

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 1 июля 2016, 20:53

      Во всех матчах можно на П2 ставить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      maka766 1 июля 2016, 18:43

      карабах фк хорошо отделал зенит......

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 июля 2016, 15:34

      По нарастающей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 1 июля 2016, 13:41

      прям лига Европы какая то сразу началась))сильные соперники

      3
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      ...
      Рейтинг: +44

      Днестряне > tambovchanin 1 июля 2016, 13:43

      С сильными и надо играть)

      1
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