«Зенит» нашел возможную замену Халку еще зимой

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу уже изучает список игроков на замену Халку, составленный еще зимой.

«Наш спортивно-аналитический департамент подготовил список игроков, которые могут заменить Халка, задолго до трансфера. Мы понимали возможное развитие событий еще с зимы. Тогда не было понятно, кто будет тренером, и не было понятно, продадим ли мы Халка. Сейчас наступила ясность по обоим этим вопросам. Сейчас на сборах Мирча активно изучает варианты усиления команды. В том числе и варианты на замену Халку», — подтвердил Митрофанов.