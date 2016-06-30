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«Зенит» нашел возможную замену Халку еще зимой

30 июня 2016, 15:01
19

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу уже изучает список игроков на замену Халку, составленный еще зимой.

«Наш спортивно-аналитический департамент подготовил список игроков, которые могут заменить Халка, задолго до трансфера. Мы понимали возможное развитие событий еще с зимы. Тогда не было понятно, кто будет тренером, и не было понятно, продадим ли мы Халка. Сейчас наступила ясность по обоим этим вопросам. Сейчас на сборах Мирча активно изучает варианты усиления команды. В том числе и варианты на замену Халку», — подтвердил Митрофанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Митрофанов Максим
Комментарии (19)
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Саня БУБА
1467288737
.....та кто может заменить халка???....возможно железный человек...или человек-паук???
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Bellamy90
1467289539
Половина из этого списка отпадет из-за непопадания в ЛЧ
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Kelll
1467289569
если Зенит за свои деньги ни кого не продавая купил Халка и Витселя за одну ночь, боюсь представить кого они купят и за сколько если заработали 50 мл евро. (как бы Месси и Рональдо не приехали-причем оба сразу)
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андрей андреев
1467290311
Вы шутите?Ибрагимович в МЮ уходит...
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Обамка
1467291006
Надо найти молодого и желательно русского пацана,хватит их завозить из-за рубежа,стыдно.
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kykyi
1467292916
Нашел, это когда подписал, а пока одни хотелки, да и те неопределенные.
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Barsuk52
1467297090
неймара может))))
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bringing
1467297690
Кокорина заменит .... хе хе
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baltica
1467309331
неймар
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Garrincha58
1467370041
Керж ему очень нравится
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