Наставник «Днепра» Маркевич подал в отставку

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич подал в отставку, сообщает неофициальный сайт клуба. Он признался, что это случилось из-за неопределенной ситуации, которая сложилась в клубе в последний год. Также специалист заявил, что не жалеет о времени, проведенном в днепропетровском клубе.

– В последние дни судьба днепровского клуба обсуждалась в прессе особенно активно. Когда журналисты обращались к вам за комментариями – что отвечали?

– Честно говоря, не знал, что говорить, так как не был свидетелем разговора нашего руководства с владельцем клуба. С ним встречались генеральный директор Андрей Стеценко и исполнительный директор Андрей Русол. Только они могут поделиться конкретной информацией. Но знаю точно, что в среду на собрании объявили: клуб будет существовать, планируется даже выезд команды на тренировочный сбор за рубеж. А вот какой будет команда – это уже другой вопрос.

Теперь о будущем «Днепра» придется думать не мне – я подаю в отставку. Об этом заявил накануне руководству клуба. Не вижу смысла продолжать работу – тем более, бесплатно. Мы живем в цивилизованном мире, где заработанное честным трудом нужно отдавать. А жить целый год в неведении, теряя одного футболиста за другим – такого в именитом клубе быть не должно.

Почти все игроки разъехались по другим странам и клубам. Насколько я понял, пришло время молодых футболистов и молодых тренеров. Возможно, в этом есть логика. Не знаю…

– Тем временем Стеценко опроверг на официальном сайте все разговоры о возможном снятии клуба с чемпионата.

– Как раз сегодня от генерального директора был звонок о необходимости ехать на сбор. Что же касается выхода из Премьер-лиги, то лично мне сложно представить клуб вне элиты украинского футбола. Днепр обязан жить, это ведь не какая-нибудь рядовая команда!

Однако сейчас ей придется нелегко. Судите сами: от участия в еврокубковом турнире ее отлучили на сезон, трансферной деятельностью в ближайшее время заниматься запретили, а новый чемпионат «Днепр» и вовсе начнет с минус шестью очками. К тому же, команде придется играть значительно омоложенным составом. Наверняка года через два-три из молодежи что-то получится, ведь среди резервистов есть перспективные ребята. Нужно время, чтобы они встали на ноги и заиграли на хорошем уровне.

Болельщикам же необходимо набраться терпения, ведь поражений не избежать. А что ждет «Днепр» в дальнейшем, сказать сложно.

– Команда уже знает о вашем уходе?

– Я был в «Днепре» три дня. Разговаривал со Стеценко: рассказал ему о своих намерениях и попросил выплатить причитающуюся сумму. Я ведь не прошу чего-то особенного – лишь то, что заработал. Но никакой ясности по этому поводу нет, со мной играют в молчанку.

– О своей недавней встрече с президентом клуба Игорем Коломойским генеральный директор вам что-то сообщил?

– Мне ничего не говорят. Какая-то непонятная ситуация: еще накануне слышал «Я ничего не знаю», а сегодня – предлагают ехать на австрийский сбор. Был удивлен: какой смысл палить деньги, если у клуба полно долгов? Сначала нужно долги людям отдать, а уже потом думать о чем-то другом.

К тому же сбор в Австрии – штука дорогостоящая. Может, целесообразнее провести его в Украине или даже в домашних условиях. Где логика?

– Неужели нельзя было погасить долги за счет продажи футболистов в зарубежные клубы?

– Об этом я вообще не говорю. Многие игроки ушли бесплатно, хотя можно было их продать. Но, видимо, никто не хотел этим заниматься.

– Грустно покидать «Днепр»?

– Конечно. Считаю, что как тренер я никого не подвел. На протяжении двух лет команда была на хорошем уровне, занимая призовые места и пробившись в финал Лиги Европы. Может, не все удалось сделать, но к футболистам претензий нет – в сложный период они повели себя порядочно.

Если говорить о времени, проведенном в «Днепре», то я ни о чем не жалею. Вот только неприятно было прийти к выводу, что все хотят быть умнее за чей-то счет.

– Что намерены делать в ближайшее время?

– Пока у меня тайм-аут, займусь своей футбольной школой в родных Винниках. На данном этапе никуда не спешу, хотя приглашения у меня есть. Но теперь к каждому предложению буду подходить взвешенно, чтобы не оказаться в похожей ситуации.

Если бы год назад мне кто-то сказал, что такое будет, я бы ни за что в жизни не поверил. Это ни в какие рамки не лезет: в прошлом году «Днепр» был одной из лучших команд в Европе, а теперь превратился в коллектив физкультуры…