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«Спартак» предложил контракт Лассана Диарра

29 июня 2016, 22:31
16

«Спартак» хочет усилиться бывшим полузащитником «Локомотива» и «Марселя» Лассана Диарра.

Сообщается, что «Спартак» уже предложил игроку контракт, однако препятствием для перехода может стать разбирательство между Диарра и «Локомотивом». Согласно решению Спортивного арбитражного суда, футболист должен выплатить железнодорожникам 10 миллионов евро за разрыв контракта в одностороннем порядке в 2014 году.

Последним клубом Диарра был «Марсель», откуда он ушел в качестве свободного агента. На чемпионат Европы Диарра не поехал из-за травмы.

Ранее появлялась информация о том, что он может перейти в «ПСЖ», но Диарра не смог договориться с парижанами.

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Источник: Francefootball
Англия. Премьер-лига Спартак Диарра Лассана
Комментарии (16)
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Мы Русские
1467228894
Это будет Бомба, если получится.
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kex7
1467229764
нафига
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Саня БУБА
1467230033
.....было бы неплохо видеть диарра в спартаке!!!...такого качества и уровня игрока не было последние 28 лет!!!...но!!!!!....это типок очень скользкий....и надо его не прое"удорожить"
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Emilk
1467231465
Спартак Вперед
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Мы Русские
1467231942
Диарра - тот, кто нужен Спартаку. Из сезона в сезон говорю, что нужен качественный опорник! Как Денисов в лучшие годы или как Вернблум сейчас в ЦСКА. Игнашевич и Березукций не тянут, но Вернлблум счищает большую часть атак еще не подходе, отсюда и игра обороны. У Спартака же, отродясь в новой истории небыло Качественного опорника, остюда и результаты команды. Получив опорника по типу Вермблума или Диарра, Спартак с легкостью может наигрывать Пуцко с Кутеповым и не переживать.
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Андрей Ермошин
1467232071
Игрок очень неплохой, может добавить креатива в полузащите. Единственное - непростой характер, но наверное в 28 лет пора уже остепениться и держать себя в руках. Если все срастется - Спартак на данный момент опередит конкурентов в плане трансферной политики.
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SARSAD
1467239478
Зато Локо теперь со Спартак деньги вытрясет за трансфер в Марсель
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арейская
1467244035
Не плохой игрок, но где гарантия, что не выкинет фортель и здесь?
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sprint5
1467257455
опять убежит
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mahan
1467287054
Очередная утка журналистов, надо же что-то писать.
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