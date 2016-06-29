«Спартак» предложил контракт Лассана Диарра

«Спартак» хочет усилиться бывшим полузащитником «Локомотива» и «Марселя» Лассана Диарра.

Сообщается, что «Спартак» уже предложил игроку контракт, однако препятствием для перехода может стать разбирательство между Диарра и «Локомотивом». Согласно решению Спортивного арбитражного суда, футболист должен выплатить железнодорожникам 10 миллионов евро за разрыв контракта в одностороннем порядке в 2014 году.

Последним клубом Диарра был «Марсель», откуда он ушел в качестве свободного агента. На чемпионат Европы Диарра не поехал из-за травмы.

Ранее появлялась информация о том, что он может перейти в «ПСЖ», но Диарра не смог договориться с парижанами.

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