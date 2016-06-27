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    «Интер» хочет получить от «Зенита» за Мурильо 15 миллионов и Гарая

    «Зенит» и «Интер» ведут переговоры о трансфере защитника Джейсона Мурильо. Итальянский клуб готов продать 24-летнего футболиста петербуржцам за сумму от 10 до 15 миллионов евро, а также получить права на игрока обороны сине-бело-голубых Эсекьелья Гарая.

    При этом отмечается, что сам колумбиец не горит желанием переезжать в Россию и надеется получить предложение из АПЛ.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 34 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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    Источник: Tuttosport

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    27.06.2016 18:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +16

      Spbq 28 июня 2016, 07:39

      У нас и так защитников нету! Мы для этого и заинтересованы в покупке, а отдавать Гарая да еще и доплачивать за не стоящего такого обмена и доплаты игрока - просто плевок в лицо и яркое проявление не уважения в адрес Зенита.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 июня 2016, 22:56

      зачем держать Гарая если он не хочет тут играть

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 июня 2016, 22:49

      Слипнется

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 июня 2016, 21:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто-то хочет Анджелину Джоли и что с того? При таких запросах Интеру нужно по губам кое-чем пошлёпать и за щёку насовать...

      -4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 июня 2016, 20:58

      тогда кокорина на икарди меняйте с доплатой интера в 100 лямов тоже поиздевайтесь

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 27 июня 2016, 20:39

      По мне так это утка,и почему то кажеться что Гараяне куда не отпустят как минемум ещё сезон,тем более если Николаса продадут.

      -3
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 27 июня 2016, 20:21

      Гарай дороже стоит и классный игрок, над РОССИЕЙ смеются на дурнинку обменять хотят

      6
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 27 июня 2016, 20:17

      Гарай дороже него стоит, совсем там сбрендили?)) Гарай отличный защитник, лучше бы Нету сбагрили...

      4
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 27 июня 2016, 20:13

      Шта? Ваще оборзели в конец? ))) Наглость - второе счастье.

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 27 июня 2016, 20:07

      Зря вы так,про политику Питера,никто ему денег не даст,вы вспомните сколько Мирчу бразильцев открыл копеечных и за сколько их продали ,лень писать просто правильное решение,но Халк уйдёт жалко пи..дец,он реально украшал на ЧР РОССГОСТРАХ,не знаю Гарай мне кажется больше имя,чем игра

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