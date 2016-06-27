Представитель Халка: «Шанхай» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере игрока»

Представитель нападающего «Зенита» Халка Акас Феллеггер, сообщил, что бразилец ждет решения петербургского клуба о переходе в «Шанхай Теллэйс».

«Шанхай» и «Зенит» ведут переговоры о переходе игрока. Пока Халк отдыхает в Бразилии и ждет решения «Зенита». Как скоро клубы могут договориться? Этого не знаю», – отметил Феллеггер.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский клуб готов заплатить за Халка 55 миллионов евро, а самому форварду предложить зарплату 20 миллионов в год.

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