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    «Томь» подтвердила, что Дьяков перейдет в их клуб

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков с большой долей вероятности станет игроком «Томи». Об этом сообщил спортивный директор сибиряков Игорь Кудряшов.

    «Вероятность перехода Виталия Дьякова в «Томь» присутствует. Конечно, в жизни все может резко поменяться и люди могут поменять свою позицию, но думаю, что Виталий не изменит своего мнения, потому что у нас уже было джентльменское соглашение на словах и договоренность присутствует. Также улажены формальности в переговорах с «Динамо», осталось все зафиксировать на бумаге и чтобы Дьяков поставил свою подпись», – сказал Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.06.2016 12:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 27 июня 2016, 16:18

      Поражаюсь Дьякову. Ростов поменял на Динамо которое вылетело в ФНЛ, переберется в Томь которое будет бороться за выживание, а Ростов в ЛЧ!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 июня 2016, 13:37

      Все с Динамо разошлись)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 13:22

      В следующем году Томь отправится в ФНЛ)Дьяков -антиталисман)

      -3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июня 2016, 13:12

      "Отпустили Дьякова и набрали всякого..."
      Р.Орещук.

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