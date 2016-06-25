Луческу: «У «Зенита» суперкоманда, наша задача – стать чемпионами»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что доволен подбором игроков петербургского клуба.

– Вам нравится футболисты, которые есть в составе «Зенита», – Шатов, Дзюба, Кокорин, Халк,Витсель?

– Вы назвали как раз всех тех, кого я еще не видел! (Улыбается.) Работаю с теми, кто на сборе, а эти ребята пока не с нами. Все будет зависеть от их желания и возможности перестраиваться, воспринимать то, что буду им предлагать. Для того чтобы показывать зрелищный футбол, нужна функциональная база. У всех игроков «Зенита» хорошие качества. Это суперкоманда с хорошими техничными футболистами. Проблема в том, что каждый тренер, который здесь работал, приходил со своей философией, методами и системой подготовки.

Игрокам приходилось подстраиваться под каждого. Пришел я – и все хотят увидеть зрелищный футбол, как у моих прежних команд. Они всегда забивали больше всех в чемпионатах. В одном из сезонов бухарестское «Динамо» наколотило 130 голов. В прошлом году «Шахтер» установил рекорд – 128 мячей за календарный год. И это при том, что в первенстве Украины было всего 14 клубов. Там у меня было больше времени на налаживание атакующих действий. Футболисты должны почувствовать, что у нас будет наступательный настрой. Но я уже разговаривал с зенитовцами, дал им почувствовать свою философию.

Но и на оборону тоже обратим внимание. Отбор мяча эффективен только тогда, когда быстро переходишь в атаку. Хочу, чтобы так думали все игроки. Посмотрим, как все будет реализовано. Самая важная задача – стать чемпионами. Когда добиваешься успехов, легче строить что-то новое.