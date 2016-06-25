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  • Луческу: «У «Зенита» суперкоманда, наша задача – стать чемпионами»

Луческу: «У «Зенита» суперкоманда, наша задача – стать чемпионами»

25 июня 2016, 11:16
7

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что доволен подбором игроков петербургского клуба.

– Вам нравится футболисты, которые есть в составе «Зенита», – Шатов, Дзюба, Кокорин, Халк,Витсель?

– Вы назвали как раз всех тех, кого я еще не видел! (Улыбается.) Работаю с теми, кто на сборе, а эти ребята пока не с нами. Все будет зависеть от их желания и возможности перестраиваться, воспринимать то, что буду им предлагать. Для того чтобы показывать зрелищный футбол, нужна функциональная база. У всех игроков «Зенита» хорошие качества. Это суперкоманда с хорошими техничными футболистами. Проблема в том, что каждый тренер, который здесь работал, приходил со своей философией, методами и системой подготовки.

Игрокам приходилось подстраиваться под каждого. Пришел я – и все хотят увидеть зрелищный футбол, как у моих прежних команд. Они всегда забивали больше всех в чемпионатах. В одном из сезонов бухарестское «Динамо» наколотило 130 голов. В прошлом году «Шахтер» установил рекорд – 128 мячей за календарный год. И это при том, что в первенстве Украины было всего 14 клубов. Там у меня было больше времени на налаживание атакующих действий. Футболисты должны почувствовать, что у нас будет наступательный настрой. Но я уже разговаривал с зенитовцами, дал им почувствовать свою философию.

Но и на оборону тоже обратим внимание. Отбор мяча эффективен только тогда, когда быстро переходишь в атаку. Хочу, чтобы так думали все игроки. Посмотрим, как все будет реализовано. Самая важная задача – стать чемпионами. Когда добиваешься успехов, легче строить что-то новое.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (7)
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Grelas
1466844784
До сих пор не могу привыкнуть к тому, что Луческу тренер Зенита. Посмотрим на трансферы, интересно. Но одно уже хорошо - Саню вернул.
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Kos77
1466845059
Аха-ха))) зеньке в десятке удержаться бы)))
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ФК Зенит всея Руси
1466848254
Очевидно. Какая же ещё?
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SE PAVLOV
1466848330
Считай в финале ЛЧ ...
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Black Giz
1466851236
Про 128 голов в хохляндии улыбнуло. Мертвое болото.
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Garrincha58
1466852957
Говерле и Волыни вы забивали по 10 а посмотрим как Дзюба без Халка забьет хоть пять за сезон смешной старый сравнивает чемпионат укропа и наш там две команды а у нас примерно 8-10 одного уровня
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a-rakhmatov
1466868498
С бабками Газпрома и с таким набором игроков стыдно не быть чемпионом
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