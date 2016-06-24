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    Семак: «Талантливому игроку пробиться в состав лимит не помешает»

    Тренер сборной России Сергей Семак признался, что всегда выступал против лимита на легионеров. По мнению специалиста, сложно повысить уровень российских игроков подобным искусственным способом.

    «Я всегда был противником лимита на легионеров. Лимит – это палка о двух концах. В последние годы мы реально не увидели притока качественных российских игроков – кандидатов в сборную.

    Если футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита, очень трудно повысить уровень игрока искусственно», – сказал Семак.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2016 13:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +151

      VITPO 25 июня 2016, 10:13

      Лимит нужно убирать,но этого делать не будут,до следующего провала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2016, 06:45

      Откуда взяться таланту, если в ДЮСШ сидят дилетанты,
      Кто научит играть пацана, когда у тренера идея одна,
      Бабок рвануть, погулять, отдохнуть...
      Их сотни в России, про таланты позабудь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 июня 2016, 16:51

      Почему все сейчас заговорили о бесполезности лимита? Когда Мудко вводил его, не могли все сразу образумить его? Ведь еще тогда было ясно, что это путь в никуда!

      -1
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 24 июня 2016, 16:14

      Лучше ввести лимит на зарплаты футболистам!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 24 июня 2016, 15:27

      Не надо забывать, что лимит еще резко повышает цену на российских игроков имеющих игровую практику, т.е. клуб который захочет видеть например Денисова в составе может на его же место купить и содержать легионера такого же уровня и еще деньги останутся.
      Лимит не дает дорогу молодым игрокам, потому что в лимите не написано 6 молодых российских игроков, как следствие клубы берут более опытных игроков, до 30 лет, на места, которые не заняты легионерами. А ребята из спортшкол просто остаются никому не нужны и им нужно играть в низших дивизионах или сидеть не лавочке пока они чего-то не добьются. А это происходит как раз к 30 годам - круг замкнулся.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 июня 2016, 15:14

      Ага, попадёт, а потом расслабит булки ...

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июня 2016, 15:12

      Не удивлюсь даже если Мутко скажет, что политику по лимиту до 2018 года выбрали и менять нечего не будем, мудаки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > FanatSerj 24 июня 2016, 16:52

      Именно так и скажет! У этого черта духу не хватит на всю страну признать свою ошибку!

      1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 24 июня 2016, 13:57

      Интересно получается - все говорят про лимит! Вопрос - а сколько молодых способных и талантливых ребят до 19 лет появилось в основных составах в клубах премьер-лиги! Я уже не говорю про таланты из Сибири и Дальнего Востока. Видимо легче "купить" готового игрока, чем воспитывать и растить.
      А потом, чуть что, в сборной играть не кому.
      Строить очень сложно и долго! Увы.

      4
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > gor77 24 июня 2016, 14:57

      Это один из факторов. Понятно дело, что нужно принимать совокупные меры. Да только никто этого делать не будет, ибо на это нужно немалое бабло, которое легче попилить между Мутко и остальными.

      2
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > vvv246 24 июня 2016, 17:54

      И только игроки основного состава своих сборных. Пусть они пробиваются в наш чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 июня 2016, 13:37

      Так в том то и дело , что все не талантливые пробиваются в основу благодаря лимиту...
      а талантливому само собой ничего не помешает...

      -1
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