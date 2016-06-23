Турецкие СМИ: Нойштедтер договорился с «Фенербахче»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер продолжит свою карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое издание Spor 3.

По информации источника, стороны уже достигли договоренности о сотрудничестве. Ранее появлялись сведения о том, что Нойштедтер должен стать заменой Бруну Алвешу, который расстался с «Фенербахче».

Кроме того, сообщалось о том, что интерес к Нойштедтеру проявляют ЦСКА, «Зенит» и «Галатасарай».

Напомним, игрок сборной России покинул «Шальке» в связи с истечением срока контракта.

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