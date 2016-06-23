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Турецкие СМИ: Нойштедтер договорился с «Фенербахче»

23 июня 2016, 23:01
9

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер продолжит свою карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое издание Spor 3.

По информации источника, стороны уже достигли договоренности о сотрудничестве. Ранее появлялись сведения о том, что Нойштедтер должен стать заменой Бруну Алвешу, который расстался с «Фенербахче».

Кроме того, сообщалось о том, что интерес к Нойштедтеру проявляют ЦСКА, «Зенит» и «Галатасарай».

Напомним, игрок сборной России покинул «Шальке» в связи с истечением срока контракта.

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Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (9)
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семенчик
1466712310
Вчера же про коней писали,что туда уйдет!
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Андрей Ермошин
1466712582
Политическая проститутка, ответ Меркель на заявление Эрдогана.
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westerose
1466714173
Пусть лучше в Фенер прет. ЦСКА ничего не даст ему кроме деградации.
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VVM1964
1466714679
А КАК ЖЕ ЦСКА ? СЛУЦКИЙ РЫДАЕТ ?
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STAFOR13
1466718704
ну на этом у него и останется 2 матча за сборную, такого полёна у нас и в РФПЛ который выше в таблице коэффициентов хватает выше крыши
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RealArsenal
1466723304
Защитник скорее всего.
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ДАША Д
1466740048
Патриот, ничего не скажешь.
Ответить
Томь вперёд
1466750054
Вряд ли перейдёт. Сейчас Гинер подсуетится и заберёт.
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TY13R
1466786628
да кому он нужен предатель....
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