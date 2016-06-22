Во Франции 15 футболистов и 5 тренеров подозреваются в незаконных ставках

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проводит разбирательство по поводу незаконных ставок на спортивные события, сообщает L’Equipe. Комитет вызвал 15 футболистов Лиги 1 и Лиги 2 в связи с этим.

Как считают специалисты комитета, в период с 1 июня по 31 декабря 2015 года эти игроки, а также еще пять тренеров делали ставки на футбольные матчи, что запрещено регламентом лиги. Известно, что среди подозреваемых нет игроков из «ПСЖ», «Лиона» и «Монако». В случае, если подозрения подтвердятся, то всем участникам данного разбирательства грозит серьезная дисквалификация.

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