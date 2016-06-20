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«Зенит» сделал новое предложение по Мурильо

20 июня 2016, 10:43
10

«Зенит» стал главным претендентом на приобретение защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, российский клуб готов передать итальянцам права на защитника Эсекьеля Гарая и доплатить определенную сумму денег.

Конкуренцию россиянам составят «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Мурильо сыграл за миланский клуб 34 игры, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Интер Гарай Эсекьель Мурильо Джейсон
Комментарии (10)
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18JG
1466409170
Более молодой Мурильо взамен Гарая очень даже неплохо, я считаю.
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Дагыстанец
1466410419
Дебил конечно он в чемпионат россии переходить
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Garrincha58
1466419913
Мурийо крайний защитник а Гарай центральный а зачем Зениту края их полно Бугаев Анюков Смола Жирик Кришито-решето а центра всего два Ломбертс вечно больной и дыра-Нету а травмы а карточки кто играть то будет не понятна политика Дюковского а да наверное Керж будет в защите играть иначе на кой он нужен
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mik1954
1466421101
Гарай, по сравнению с началом его карьеры в Зените заметно сдал и ему требуется, как минимум дублер, возможно Мурильо в этой роли и рассматривается
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ivanthebest
1466422711
Вся суть Зени... Гарай по ценнику дороже будет чем этот Мурильо, но нет, чтобы в эту клоаку хоть кто-то перешёл нужно ещё и доплатить сверху...
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AlexeyTishkin
1466422745
Какой смысл отдавать Гарая-то? Лучше, чтобы Мурильо в пару к нему был, если его вообще хотят в центре заиграть. А так уже и о Глике разговоры ходили, и ещё кого-то просматривали, а Гарай единственный из центр.защитников, который и не ломается часто, и не дырявый) В общем, лучше докупить одного в пару к Гараю, чем такой "обмен" совершать, да ещё и доплачивать за это.
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