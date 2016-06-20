«Зенит» сделал новое предложение по Мурильо

«Зенит» стал главным претендентом на приобретение защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, российский клуб готов передать итальянцам права на защитника Эсекьеля Гарая и доплатить определенную сумму денег.

Конкуренцию россиянам составят «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Мурильо сыграл за миланский клуб 34 игры, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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