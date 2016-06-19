«Спартак» и «Арсенал» поспорят за Йоветича

Полузащитник «Интера» Стеван Йоветич может сменить клубную прописку в это межсезонье. Руководство итальянцев больше не рассчитывает на 26-летнего футболиста и намерено продать игрока в летнее трансферное окно. В приобретении черногорского хавбека заинтересованы «Спартак» и лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне Йоветич провел 28 матчей, забив семь голов и отдав три результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

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