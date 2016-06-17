«Наполи» включается в борьбу за Витселя

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель продолжает находиться в центре внимания многих европейских клубов в текущее межсезонье. На этот раз в его услугах проявляет заинтересованность «Наполи». Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему хаву со стороны «Ромы», «Милана», «Эвертона» и «Сток Сити». Известно, что Витсель хочет получать в новом клубе зарплату не меньшую, чем в Санкт-Петербурге – 4,2 миллиона евро за сезон после вычета налогов.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.
Источник: Gianlucadimarzio