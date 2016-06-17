«Барселона» может приобрести Нолито за 18 миллионов

Нападающий «Сельты» Нолито близок к тому, чтобы во время летнего трансферного окна покинуть команду. Об этом сообщил президент клуба Карлос Маурино. Напомним, в услугах футболиста заинтересована «Барселона».

«Я думаю, что Нолито уйдет из «Сельты» летом. В его контракте прописана сумма отступных, которая равняется 18-ти миллионам евро. Тот, кто заплатит эту сумму, сможет его подписать. Да, мы потеряем хорошего игрока, но тогда приобретем ряд классных футболистов», – сказал Маурино.