Бабаев: «Панченко было непросто согласиться на переход в «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего армейцев Кирилла Панченко в московское «Динамо».

– Мы не говорим Кириллу прощай, а говорим до свидания. Аренда рассчитана на сезон. Безусловно, Панченко внес свой вклад в успехи команды. Но нужно понимать, что в ЦСКА довольно серьезная конкуренция. Кириллу же нужно постоянно играть. Исходя из этого, мы и приняли такое решение. Желаем ему стать лидером «Динамо» и показывать хорошую игру.

– Пришлось ли уговаривать футболиста уйти в аренду в «Динамо"?

– Конечно, мы разговаривали с Кириллом. Психологически ему непросто было решиться на такой переход. Безусловно, «Динамо» – клуб с большими традициями, но сейчас, к сожалению, оказался в ФНЛ. Считаю, Кирилл принял решение в пользу футбола.