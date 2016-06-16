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  • Бабаев: «Панченко было непросто согласиться на переход в «Динамо»

Бабаев: «Панченко было непросто согласиться на переход в «Динамо»

16 июня 2016, 17:29
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего армейцев Кирилла Панченко в московское «Динамо».

– Мы не говорим Кириллу прощай, а говорим до свидания. Аренда рассчитана на сезон. Безусловно, Панченко внес свой вклад в успехи команды. Но нужно понимать, что в ЦСКА довольно серьезная конкуренция. Кириллу же нужно постоянно играть. Исходя из этого, мы и приняли такое решение. Желаем ему стать лидером «Динамо» и показывать хорошую игру.

– Пришлось ли уговаривать футболиста уйти в аренду в «Динамо"?

– Конечно, мы разговаривали с Кириллом. Психологически ему непросто было решиться на такой переход. Безусловно, «Динамо» – клуб с большими традициями, но сейчас, к сожалению, оказался в ФНЛ. Считаю, Кирилл принял решение в пользу футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Панченко Кирилл Бабаев Роман
Комментарии (2)
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ФК Зенит всея Руси
1466089554
Понятно, что непросто. Парень просто плюнул на себя, на свою карьеру, даже на честь свою. До чего это унизительно - из ЦСКА переходить в Динамо. Вы его хотя бы у психиатров проверили?
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Dr Metal
1466091458
В данной ситуации его кончено жаль. Но изначально было не понятно зачем клуб купил его
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