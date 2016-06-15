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«Зенит» сыграет со сборной Ирака и двумя национальными чемпионами

15 июня 2016, 16:28
6

«Зенит» 20-го июня отправится из Санкт-Петербурга на первый летний тренировочный сбор. В Австрии команда Мирчи Луческу пробудет около двух недель и проведет за это время четыре контрольные встречи.

26 июня «Зенит» сыграет с Олимпийской сборной Ирака, которая будет готовиться к участию в играх в Бразилии. 28-го петербуржцы встретятся с действующим чемпионом Азербайджана – «Карабахом». 30-го июня соперником сине-бело-голубых станет румынская «Университатя» из Крайовы, а 2 июля – варшавская «Легия», под руководством Станислава Черчесова одержавшая победу в чемпионате Польши.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ирак Карабах Легия Университатя Луческу Мирча
Комментарии (6)
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Zenit-84
1466014367
Удачи Зениту!
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nizviktor
1466018961
К этому времени подтянутся все Сборники. 19 июня последний матч на ЧЕ
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klyukin
1466094828
с легией интересный матч будет!
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