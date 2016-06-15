«Зенит» сыграет со сборной Ирака и двумя национальными чемпионами

«Зенит» 20-го июня отправится из Санкт-Петербурга на первый летний тренировочный сбор. В Австрии команда Мирчи Луческу пробудет около двух недель и проведет за это время четыре контрольные встречи.

26 июня «Зенит» сыграет с Олимпийской сборной Ирака, которая будет готовиться к участию в играх в Бразилии. 28-го петербуржцы встретятся с действующим чемпионом Азербайджана – «Карабахом». 30-го июня соперником сине-бело-голубых станет румынская «Университатя» из Крайовы, а 2 июля – варшавская «Легия», под руководством Станислава Черчесова одержавшая победу в чемпионате Польши.