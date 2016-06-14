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Мотта: «Тяжело слышать все, что говорят о Блане»

14 июня 2016, 08:54

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта поддержал наставника клуба Лорана Блана, который может покинуть Париж в это межсезонье.

«Тяжело слышать все то, что сейчас говорят об уходе Лорана Блана. Мы с ним выиграли восемь титулов за последние два сезона.

Тем не менее, у меня не было времени следить за тем, что происходит в Париже в это время, так как мы много тренируемся со сборной Италии. Сейчас я сосредоточен на Евро-2016», – заявил Мотта.

Бывший наставник «Севильи» Унаи Эмери может заменить Блана в «ПСЖ».

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Мотта Тиаго Блан Лоран Эмери Унаи
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