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  • Владимир Габулов: «Мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало»

Владимир Габулов: «Мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало»

9 июня 2016, 08:33
6

Вратарь Владимир Габулов поведал о причинах, по которым руководство московского «Динамо» отказалось продлевать с ним контракт по завершении прошедшего сезона.

– Почему «Динамо» решило не продлевать с вами контракт?

– Однозначно ответить сложно. Осенью руководство предложило рассмотреть вопрос заключения нового соглашения, инициировал процесс Кобелев. Но, вступив в переговоры, я попросил перенести все обсуждения до конца первой части сезона, чтобы ничто меня не отвлекало от футбола. Мне дали понять, что ответ нужно дать до 15 декабря. В начале зимы у меня случилось несчастье у родственников, я отъехал в Моздок. 15 числа специально вернулся и еще раз хорошо пообщался с руководителями. Пообещали сообщить об итоговом решении. И вот уже перед возобновлением чемпионата мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало. И после этого я перестал попадать в стартовый состав.

– Связываете эти два факта?

– Допускаю, что они связаны. Пусть перед началом весенней части у меня была небольшая травма, однако уже по зимним сборам было видно, что на меня рассчитывают не на 100 процентов, как это было осенью.

– Тем не менее, два матча вы провели.

– Сначала я вышел в единственной весенней игре, в которой мы победили, – против «Уфы». Потом сыграл еще и с «Краснодаром». Вот после того матча тренер предъявил мне претензии во втором пропущенном голе, и я перестал выходить на поле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Габулов Владимир
Комментарии (6)
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алекс88
1465450864
А ты чего хотел????железное место в основе???шунин значит лучше себя проявил
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gnedenkov
1465451013
Бедный и несчастный
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Serjoga
1465451262
Деньгов запросил много, вот и причина!
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ФК Зенит всея Руси
1465455317
Динамо -- откровенный самоубийца. - Я, конечно, понимаю, что в глазах динамовских болельщиков Спартак - это те рабы, что подло сплавили Динамо в ФНЛ, продав последний матч сезона. Но спрашивается: а кто довёл Динамо до самых низов таблицы, кто заставил Динамо весь сезон совершать истерические и неразумные дёргания? Сами, всё сами. Никто вам не виноват, коме самого Динамо. И пора динамовцам уже становиться мужчинами - что означает самим нести ответственность за последствия собственных поступков.
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FanatSerj
1465455833
Габул уже не тот, спасибо ему конечно за все, но по чесноку его покрасить и в музей поставить как историю.
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meiram
1465462796
Я желаю удачи Владимиру Габулову и хочу, чтобы он заиграл в "Анжи",придет туда Черчесов и построит новую яркую команду и будет достойно представлять Премьер-лигу России!
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