Владимир Габулов: «Мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало»

Вратарь Владимир Габулов поведал о причинах, по которым руководство московского «Динамо» отказалось продлевать с ним контракт по завершении прошедшего сезона.

– Почему «Динамо» решило не продлевать с вами контракт?

– Однозначно ответить сложно. Осенью руководство предложило рассмотреть вопрос заключения нового соглашения, инициировал процесс Кобелев. Но, вступив в переговоры, я попросил перенести все обсуждения до конца первой части сезона, чтобы ничто меня не отвлекало от футбола. Мне дали понять, что ответ нужно дать до 15 декабря. В начале зимы у меня случилось несчастье у родственников, я отъехал в Моздок. 15 числа специально вернулся и еще раз хорошо пообщался с руководителями. Пообещали сообщить об итоговом решении. И вот уже перед возобновлением чемпионата мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало. И после этого я перестал попадать в стартовый состав.

– Связываете эти два факта?

– Допускаю, что они связаны. Пусть перед началом весенней части у меня была небольшая травма, однако уже по зимним сборам было видно, что на меня рассчитывают не на 100 процентов, как это было осенью.

– Тем не менее, два матча вы провели.

– Сначала я вышел в единственной весенней игре, в которой мы победили, – против «Уфы». Потом сыграл еще и с «Краснодаром». Вот после того матча тренер предъявил мне претензии во втором пропущенном голе, и я перестал выходить на поле.