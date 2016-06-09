Владимир Габулов: «Тревога появилась после ухода Кокорина и Жиркова»

Голкипер Владимир Габулов, который покинул «Динамо» после вылета в ФНЛ, рассказал о переломном моменте, повлиявшем на команду.

– Помните момент, когда в душе впервые появилась тревога: возможно, команде предстоит бороться даже за выживание?

– На зимних сборах. Когда ушли Кокорин и Жирков.

– Это некий переломный момент?

– Лично для меня – да. Я, конечно же, все равно не опускал руки, старался, выкладывался, но внутри себя понимал, что без двух таких мастеров высокого уровня нашей команде придется очень тяжело, если не получится найти равноценную замену.

– Ходят разговоры, что Кокорин и Жирков были готовы остаться в «Динамо» до конца сезона и в «Зенит» зимой особо не рвались.

– Я и с Сашей, и Юрой близко общался и общаюсь по-прежнему. И такое желание с их стороны действительно присутствовало.