Габулов: «У меня есть предложения, которые следует хорошо обдумать»

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов не стал уточнять, где намерен продолжить свою карьеру. Тем не менее, 32-летний страж ворот признался, что имеет варианты трудоустройства как в РФПЛ, так и в европейских чемпионатах.

– Ваш контракт с «Динамо» закончился, сейчас вы свободный агент. Что дальше?

– Окончательной определенности пока нет. Поступают предложения, которые требуют времени для обдумывания. Пока не тороплюсь с решением.

– Предложения из России?

– И из России, и из-за рубежа.

– Российские клубы, которые интересуются, из верхней половины таблицы?

– Пока не вижу смысла это уточнять. Все-таки предложения не до конца официальные. Я для себя определился не спешить, хочу хорошо отдохнуть, провести отпуск и уже ближе к 20-м числам принимать решение.

– Но самое главное – карьеру вы завершать ни в коем случае не собираетесь?

– Конечно, я хочу играть дальше. Сил и амбиций у меня достаточно. Просто спортивные амбиции – вещь, которая требует определенных условий для реализации. И речь идет даже не о деньгах. Хочется, чтобы организация в клубе, его цели, тренерский коллектив максимально привлекали.