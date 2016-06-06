Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим в сезоне

Лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2015/16 по версии болельщиков признан полузащитник Квинси Промес. Эта победа стала второй подряд для голландца. Для голландца это вторая победа кряду. В сезоне-2011/12 лучшим стал Андрей Дикань, в сезоне-2012/13 – Дмитрий Комбаров, а в сезоне-2013/14 – Денис Глушаков.

Второе место по итогам голосования занял защитник Сальваторе Боккетти. Третьим стал вратарь Артем Ребров.

В прошедшем сезоне Промес провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.