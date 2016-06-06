Адвокат «Локомотива»: «Диарра должен выплатить нам 10 миллионов самостоятельно»

Адвокат Евгений Резник, занимающийся делами «Локомотива», заявил, что экс-полузащитник железнодорожников Лассана Диарра должен выплатить московскому клубу 10 миллионов евро из собственного бюджета. Напомним, ранее суд обязал француза возместить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Локомотив» получил решение CAS по «делу Диарра». Теоретически решения CAS можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии, но это редчайшее явление. В случае с «делом Диарра», убежден, основания для обжалования отсутствуют.

Решение из CAS мы ждали с нетерпением. Мы удовлетворены решением суда, подтвердившего нашу правоту. Всю сложность данного процесса мы осознавали изначально, исходя из опыта решений CAS. Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков надежно защищает их права, соответственно, и CAS в большинстве случаев выносит решения не в пользу клубов. В CAS мы отстаивали интересы клуба. Защита строилась на том, что футболист не имеет права уклоняться от прибытия в расположение команды, не имея на то веских оснований. Футболист обязан выполнять условия контракта.

Чтобы связаться с футболистом, сотрудники клуба использовали все средства связи. Диарра не отвечал на звонки, СМС-сообщения, игнорировал письма по электронной почте. Мы не получили ответа и на официальное предупреждение: «Вы обязаны немедленно явиться в клуб…» Нарушение условий контракта со стороны футболиста было налицо. Отмечу, что сумму компенсации определяет CAS, исходя из материалов дела. В материалах дела сказано, что ответчиком является именно Диарра», – сказал Резник.