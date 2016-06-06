Фонсека: «Не нужно сравнивать меня с Луческу»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает неуместным сравнение с бывшим наставником «горняков» Мирчей Луческу.

«Я уважаю «Шахтер» не только как клуб, но и каждого игрока персонально. Я понимаю, что все будут вспоминать о Луческу, но у меня есть маленький плюс. Я пока не понимаю, что местная пресса пишет обо мне, поэтому моим нервам будет спокойнее. Луческу – это Луческу, а Фонсека – это Фонсека. Не нужно сравнивать, нужно сосредоточиться на своей работе. У меня своя философия», – заявил Фонсека в эфире «2+2».