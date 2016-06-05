Маркевич останется на посту главного тренера «Днепра»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич останется на своем посту в следующем сезоне.

Ранее СМИ сообщили, что специалист может покинуть Днепропетровск по причине задолженностей по зарплате перед футболистами и тренерским штабом.

В качестве потенциальных мест продолжения работы наставника назывались ПАОК и «Легия». Однако, несмотря ни на что, предсезонную подготовку «Днепр» будет проходить именно под руководством Маркевича, который связан с клубом контрактом до середины 2017-го года.