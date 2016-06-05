«Барселона» вновь готова вступить с «Сельтой» в переговоры по Нолито

«Барселона» не отказалась от идеи приобретения нападающего «Сельты» Нолито. По информации источника, сине-гранатовые сейчас готовы расстаться с суммой в 18 миллионов евро, которую галисийцы просили за переход 29-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Напомним, что тогда эта цена показалась каталонскому клубу завышенной.

В свою очередь, «Сельта» готова начать переговоры, но только в том случае, если предложение будет не меньше вышеуказанной суммы.

В прошедшем сезона Нолито провел в Примере 29 матчей, забив 12 мячей и сделав шесть голевых передач.