Эмболо в ближайшие дни подпишет контракт с «РБ Лейпциг»

Нападающий «Базеля» Бриль Эмболо на днях может подписать контракт с «РБ Лейпциг».

Между швейцарским клубом и спортивным директором «быков» Ральфом Рангником в настоящее время идут переговоры, которые, по информации источника, должны разрешиться в положительную сторону.

Переход швейцарского игрока обойдется немецкому клубу примерно в 20 миллионов евро. Отметим, что сам Эмболо выражает желание выступать в Бундеслиге.

Напомним, что «РБ Лейпциг» по итогам минувшего сезона впервые в своей непродолжительной истории завоевал право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии.