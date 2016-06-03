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    Таски не хочет возвращаться в Россию

    Футбольный агент Ахмет Булут, представляющий интересы защитника «Спартака» Сердара Таски, рассказал о планах на будущее своего клиента. Ранее сообщалось, что немецкий игрок, выступавший во второй половине сезона за «Баварию», может перейти в «Трабзонспор».

    «Сердар не ведет переговоры с «Трабзонспором». На данный момент у него есть действующий контракт с «Баварией» и он находится в Мюнхене. Однако, клуб еще не предлагал ему новое соглашение.

    Что касается «Спартака», то московский клуб не выходил на связь с Сердаром. Сам Таски также не хочет возвращаться в Россию», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2016 16:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 июня 2016, 17:02

      хватит с тебя таски, ты и так своей игрой нагнал много тоски! иди лучше к своим туркам в какой-нибудь туркгондоноглу и т.д..............

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 3 июня 2016, 19:40

      Мы тоже особое не хотит таски

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 3 июня 2016, 19:20

      Меня в Россию никто не зовёт,но я туда не поеду !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 3 июня 2016, 19:19

      НАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ НАДО КЛАССНЫХ ИГРОКОВ.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июня 2016, 19:17

      правильно и делает))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 июня 2016, 18:43

      Таски он разве не турок? Почему не хочет в Турцию?

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 июня 2016, 18:23

      И правильно

      -1
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      Рейтинг: -7

      Emilk 3 июня 2016, 18:14

      Спартак вперед!!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 17:05

      Да и не надо.

      5
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