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    Таски отправится в «Трабзонспор», а Н’Дойе – в «Спартак»

    «Спартак» и «Трабзонспор» готовят переходы сразу двух игроков, сообщает 61saat. Защитник «Спартака» Сердар Таски, который в прошедшем сезоне играл на правах аренды за «Баварию», станет игроком турецкого клуба, а нападающий Даме Н’Дойе, игравший в аренде в «Сандерленде» – перейдет в столичный клуб.

    Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до окончания следующего сезона, а нападающего с «Трабзонспором» до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 12:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 3 июня 2016, 09:01

      ха ха стратегия клуба и тд.В спартаке сосвсем с ума посходили? ндою брать,видели его в лоховозах.хотя Диму так в спартаке запугаали что он и слова теперь нескажет..Кто за селекцию отвечает,так вот это главный вредитель клуба .

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 3 июня 2016, 04:14

      что-то не очень верится, что он снова так успешно сможет заиграть в России.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 2 июня 2016, 20:07

      лажа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 2 июня 2016, 19:55

      нахрена козе баян... селекционеры Спартака совсем не работают что ли.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 2 июня 2016, 17:22

      Опять вода

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 2 июня 2016, 15:15

      Воте то поворот...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 июня 2016, 14:17

      какой же бред про Ндойе

      5
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 2 июня 2016, 13:49

      зато транзитом через баварию

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 июня 2016, 13:38

      Надеюсь , что просто слухи если же нет, то все продолжается... Продолжают собирать шлак...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 2 июня 2016, 13:09

      Защиту в первую очередь укреплять!!

      2
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