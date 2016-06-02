Таски отправится в «Трабзонспор», а Н’Дойе – в «Спартак»

«Спартак» и «Трабзонспор» готовят переходы сразу двух игроков, сообщает 61saat. Защитник «Спартака» Сердар Таски, который в прошедшем сезоне играл на правах аренды за «Баварию», станет игроком турецкого клуба, а нападающий Даме Н’Дойе, игравший в аренде в «Сандерленде» – перейдет в столичный клуб.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до окончания следующего сезона, а нападающего с «Трабзонспором» до лета 2018 года.