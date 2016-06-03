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  • Дюков: «Цель «Зенита» – войти в десятку лучших клубов Европы»

Дюков: «Цель «Зенита» – войти в десятку лучших клубов Европы»

3 июня 2016, 14:55
21

Президент «Зенита» Александр Дюков рассказал о целях петербургского клуба. По его словам, приобретения футболистов уровня Халка и Витселя помогают его команде достигать нового уровня.

«Приобретение звезд не является самоцелью «Зенита». Мы ставим перед собой задачу войти и удержаться в топ-10 европейских клубов. Приобретение и подписание таких футболистов, как Халк и Витсель, – лишь средство, чтобы добиться этой цели. Не только болельщики, но и мы хотим видеть воспитанников академии в первой команде.

Наша цель – постепенное повышение уровня первой команды, чтобы быть в этой десятке: регулярные победы в чемпионате России, регулярное выступление в Лиге чемпионов. Хотим сделать рутинным не только выход из группы, но и попадание в 1/4 финала. Этого ждут и наши болельщики», – сказал Дюков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Витсель Аксель Дюков Александр
Комментарии (21)
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Kulimen
1464955295
Ну этот сезон вы уже провалили, можете не париться.
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Garrincha58
1464956847
ДюковинногоМитрофанушку поганой метлой из команды тогда может быть что то и сдвинется с мертвой точки
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Spartak Moscow Official
1464957749
Да не, ну вы что. Зенит даже не первый клуб России, посмотрите на таблицу чемпионата хотя- бы. А Луческу уберут после этого сезона, нутром чувствую.
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опус 2
1464958057
А как будет определяться занимаемое место Зенита в топ-10 клубов Европы ? А что если он займёт 11 место ?
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Тraumtanzеr
1464958744
Все зависит сколько народных денег потратите и сколько своруете.
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андрей андреев
1464961887
В ЛЧ одно место за Ростовом и ещё одно .Как то делите его с цска.
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Saxarok
1464964107
Удачи)))
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kykyi
1464965075
1. Дюков: Цель войти в топ 10 команд Европы. 2. Хрущев: Догнать и перегнать США 3. Путин: Догнать по уровню жизни передовые страны Европы. Все обещают, ничего не случается, потом обещают еще чего нибудь.
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Вомбат
1464977623
"Наша цель – постепенное повышение уровня первой команды." В этом же интервью данный господин сказал, что Зенит с 2012 сделал шаг вперед. В чем это выразилось? Вышли в 1:8 ЛЧ? Так и в 2012 выходили. Взяли кубок России? Так в 2012 взяли более ценное золото чемпионата. Увеличили бюджет команды? Да увеличили... Ну вот, теперь понятно, что имел в виду господин клоун.
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VVM1964
1465019350
ПРАВИЛЬНО , НАДО СТАВИТЬ ВЕЛИКИЕ ЦЕЛИ ,ТИПА " НАША ЦЕЛЬ - КОММУНИЗМ " . ЖАЛЬ , ЧТО НЕ СБЫТОЧНАЯ .
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