Дюков: «Цель «Зенита» – войти в десятку лучших клубов Европы»

Президент «Зенита» Александр Дюков рассказал о целях петербургского клуба. По его словам, приобретения футболистов уровня Халка и Витселя помогают его команде достигать нового уровня.

«Приобретение звезд не является самоцелью «Зенита». Мы ставим перед собой задачу войти и удержаться в топ-10 европейских клубов. Приобретение и подписание таких футболистов, как Халк и Витсель, – лишь средство, чтобы добиться этой цели. Не только болельщики, но и мы хотим видеть воспитанников академии в первой команде.

Наша цель – постепенное повышение уровня первой команды, чтобы быть в этой десятке: регулярные победы в чемпионате России, регулярное выступление в Лиге чемпионов. Хотим сделать рутинным не только выход из группы, но и попадание в 1/4 финала. Этого ждут и наши болельщики», – сказал Дюков.