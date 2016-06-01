Петржела призвал опасаться Крейчи

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выделил в составе сборной Чехии Ладислава Крейчи. Напомним, что сборной России предстоит встретиться с Чехией в товарищеском матче, который состоится в среду, 1 июня, в 19:00 по московскому времени в Инсбруке.

– Кого в составе сборной Чехии следует больше всего опасаться россиянам?

– Я бы отметил Ладислава Крейчи. Молодой парень, выступает очень здорово, постоянно нацелен на ворота, не боится обыгрывать один в один, обладает очень хорошей скоростью. Один из моих любимых футболистов.

– Да, российские болельщики могут помнить его по матчам ЦСКА и «Краснодара» с пражской «Спартой».

– Именно. Он сейчас самый дорогой игрок в «Спарте». Но пока его не хотят отпускать из Праги. Возможно, это случится после чемпионата Европы. Если проявит себя во Франции, цена сразу взлетит. Но я бы выделил не только Крейчи. Он – один из лучших.